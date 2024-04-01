Генерал США: Россияне не могут воспользоваться взятием Авдеевки, не имеют возможности

По мнению Бена Ходжеса, обозреватели не видят реальных проблем, которые есть в российской армии

Бен Ходжес (Фото: US Embassy)

Россияне не могут в полной мере воспользоваться взятием Авдеевки, поскольку у них нет на это возможностей. Об этом заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain.

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По мнению Ходжеса, обозреватели много говорят о нехватке боеприпасов в Украине, потерях среди военных, потере Авдеевки, но не так часто слышали о "настоящих проблемах", которые есть у России с ее армией.

"Авдеевка пала пять недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что у них нет возможностей", – сказал он.

Относительно преимущества России в боеприпасах Ходжес указывает, что объявляемые соотношения артиллерийских снарядов России к Украине как 5:1 или 10:1 "воспринимаются как данность".

"Возможно, это иногда и так, но у них нет способности эксплуатировать это. Потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов", – заявил генерал-лейтенант.

13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и ситуация остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

Белецкий говорил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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