Генерал США: Росіяни не можуть скористатися взяттям Авдіївки, не мають спроможності

На думку Бена Годжеса, оглядачі не бачать реальних проблем, які Росія має у війську

Бен Годжес (Фото: U.S. Embassy)

Росіяни не можуть повною мірою скористатися взяттям Авдіївки, оскільки не мають на це спроможностей. Про це заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в подкасті Silicon Curtain.

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На думку Годжеса, оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових, втрату Авдіївки, але не так часто чули про "справжні проблеми", які Росія має зі своїм військом.

"Авдіївка впала п'ять тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності", – сказав він.

Щодо переваги Росії в боєприпасах, Годжес вказує, що оголошувані співвідношення артилерійських снарядів Росії до України як 5:1 чи 10:1 "сприймаються як даність".

"Можливо, це подекуди і так, але в них немає здатності експлуатувати це. Бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів", – заявив генерал-лейтенант.

13 березня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того самого дня на Авдіївському напрямку третя штурмова бригада завдала "критичної поразки" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів і не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

Білецький говорив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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