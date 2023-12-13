Генерал ВСУ: В Донецкой области уничтожены 13 танков, ликвидирован 401 захватчик на юге

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлении, за сутки ликвидирован 401 оккупант. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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"Уничтожено 13 российских танков и 12 других бронемашин. Все – на Донетчине. В общей сложности, в операционной зоне ОВСУ "Таврия", враг за прошедшие сутки нанес 3 авиаудара, провел 80 боевых столкновений и совершил 658 артобстрелов", – сообщил 658 артобстрелов.

Украинские защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях, отметил командующий.

По данным Тарнавского, за сутки россияне потеряли 401 оккупанта, Силы обороны уничтожили 28 единиц техники захватчиков, в том числе 13 танков, 12 ББМ, одну артсистему, а еще 10 единиц техники РФ повредили.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря Тарнавский написал, что оккупанты уже два дня ведут массированное наступление при поддержке бронированной техники в районах Авдеевки и Марьинки.

13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают массированное наступление на Авдеевку, чтобы оцепить город. Украинские воины отбили 51 атаку в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского. Также провалились 13 штурмов в районе Новомихайловки под Марьинкой.

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