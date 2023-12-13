Генерал ЗСУ: На Донеччині знищено 13 танків, ліквідовано 401 загарбника на півдні

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямку, за добу ліквідовано 401 окупанта. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Знищено 13 російських танків та 12 інших бронемашин. Всі – на Донеччині. Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія", ворог минулої доби завдав 3 авіаудари, провів 80 бойових зіткнень та здійснив 658 артобстрілів", – повідомив він.

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, зауважив командувач.

За даними Тарнавського, впродовж доби росіяни втратили 401 окупанта, Сили оборони знищили 28 одиниць техніки загарбників, у тому числі 13 танків, 12 ББМ, одну артсистему, а ще 10 одиниць техніки РФ пошкодили.

11 грудня речник Таврійського напрямку повідомив, що загарбники активізувались на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної.

12 грудня Тарнавський написав, що окупанти вже два дні ведуть масований наступ за підтримки броньованої техніки в районах Авдіївки та Мар'їнки.

13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують масований наступ на Авдіївку, щоб оточити місто. Українські воїни відбили 51 атаку в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського. Також провалилися 13 штурмів у районі Новомихайлівки під Мар'їнкою.

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