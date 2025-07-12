Генинспектор Бундесвера: США не выведут ключевые силы из Европы
США не выведут ключевые силы из Европы в случае передислокации войск в Азию. Такое мнение выразил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в комментарии Tagesspiegel.
По его словам, смещение интересов США все больше в сторону Тихого океана не означает, что будут выведены ключевые силы с европейского континента. Более того, это также и в интересах Европы как "один из самых больших вызовов безопасности".
"Соединенные Штаты были и остаются нашим важнейшим военным партнером. Они будут продолжать играть центральную роль в будущем", –сказал Бройер.
Он утверждает, что якобы получил гарантии того, что не будет потери основных американских военных компетенций. По словам Бройера, он ведет тесную коммуникацию с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.
"В частности, например, относительно будущего размещения систем дальнобойного оружия в Германии для сдерживания России", – сказал инспектор Бундесвера.
Но для компенсации ожидаемого сокращения численности войск, Германия должна "стать движущей силой обороны Европы" с лучше оснащенной армией, считает Бройер.
- Обсуждения присутствия американских войск в Европе ведутся с начала второго срока президентства Трампа. Уже в феврале сообщалось, что Соединенные Штаты не выйдут из НАТО, однако могут вывести часть войск из Европы, поскольку их приоритеты смещаются в Индо-Тихоокеанский регион.
- 30 мая собеседники Reuters сообщили, что американский президент передумал передавать европейцам командование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и уже определился с кандидатурой нового главнокомандующего. Это было воспринято Европой как позитивный сигнал.
- 3 июля Euractiv сообщал, что Европа начала скрытую подготовку к выводу американских войск. Сомнений в том, что Трамп пойдет на такой шаг, практически не осталось.
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