Генинспектор Бундесвера: США не выведут ключевые силы из Европы

США могут разместить в Германии оружие для сдерживания России для компенсации вывода войск

Карстен Бройер (Фото: Бундесвер /Torsten Kraatz)

США не выведут ключевые силы из Европы в случае передислокации войск в Азию. Такое мнение выразил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в комментарии Tagesspiegel.

По его словам, смещение интересов США все больше в сторону Тихого океана не означает, что будут выведены ключевые силы с европейского континента. Более того, это также и в интересах Европы как "один из самых больших вызовов безопасности".

"Соединенные Штаты были и остаются нашим важнейшим военным партнером. Они будут продолжать играть центральную роль в будущем", –сказал Бройер.

Он утверждает, что якобы получил гарантии того, что не будет потери основных американских военных компетенций. По словам Бройера, он ведет тесную коммуникацию с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

"В частности, например, относительно будущего размещения систем дальнобойного оружия в Германии для сдерживания России", – сказал инспектор Бундесвера.

Но для компенсации ожидаемого сокращения численности войск, Германия должна "стать движущей силой обороны Европы" с лучше оснащенной армией, считает Бройер.