Генпродюсер NewsOne прокомментировал отмену телемоста

Василий Голованов (фото - Facebook / Василий Голованов)

Генеральный продюсер канала NewsOne Василий Голованов заявил, что телемарафон с пропагандистским каналом Россия 1 планировался как "проект без политики и политиков". Об этом он написал в Facebook.

"Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс – это Украина", - утверждает Голованов.

Он сообщил, что канал поставил российской стороне условие: в студии не должно было "пропагандистов" и "тех, кто находится под санкциями Украины, США и ЕС", а ведущие тоже не должны быть политическими. При этом, он не уточнил, кого называет пропагандистами.

Голованов также утверждает, что сотрудникам телеканала угрожали физическим насилием. Спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик и спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщили LIGA.net, что у них нет такой информации.

Также генпродюсер обратился к президенту Владимиру Зеленскому и пригласил его на встречу с сотрудниками телеканала, чтобы "ответить на его вопросы и задать свои".

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - собирались провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Зеленский записал видео и назвал анонсированный телемост "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами".

СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, - ред.) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с вещателями государства-агрессора. Позже NewsOne заявил, что не будет проводить телемарафон. ГПУ зарегистрировала уголовное дело.