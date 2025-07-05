Генсек НАТО надеется на "гибкость" США в вопросе поставок помощи Украине

Он поддерживает стремление США убедиться в нужном количестве запасов оружия, но и настаивает на помощи Украине

Марк Рютте (Фото:EPA/OLIVIER HOSLET)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется на "гибкость" США в вопросе поставок военной помощи. Об этом он заявил в беседе с журналистами 4 июля, передает Bloomberg.

По его словам, Украине необходимы ресурсы для самообороны.

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"США должны убедиться, что запасы находятся на уровне, который нам нужен для США, потому что они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны убедиться, что Украина может двигаться вперед", – сказал генсек.

Ранее Рютте заявлял, что в интересах США, чтобы Украина не проиграла полномасштабную войну с Россией. По его словам, Европа "активизировала" свою помощь, но без поддержки США не обойтись.