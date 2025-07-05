Генсек НАТО надеется на "гибкость" США в вопросе поставок помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется на "гибкость" США в вопросе поставок военной помощи. Об этом он заявил в беседе с журналистами 4 июля, передает Bloomberg.
По его словам, Украине необходимы ресурсы для самообороны.
"США должны убедиться, что запасы находятся на уровне, который нам нужен для США, потому что они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны убедиться, что Украина может двигаться вперед", – сказал генсек.
Ранее Рютте заявлял, что в интересах США, чтобы Украина не проиграла полномасштабную войну с Россией. По его словам, Европа "активизировала" свою помощь, но без поддержки США не обойтись.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину. Само решение принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- Минобороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.
- По словам президента США Дональда Трампа, его предшественник Джо Байден "опустошил страну", передавая оружие Украине. Поэтому сейчас необходимо убедиться, что его достаточно для собственной обороны.