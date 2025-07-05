Генсек НАТО сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання допомоги Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання військової допомоги. Про це він заявив у розмові з журналістами 4 липня, повідомляє Bloomberg.
За його словами, Україні потрібні ресурси для самооборони.
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"США повинні переконатися, що запаси є на рівні, який нам потрібен для США, оскільки вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед", – сказав генсек.
Раніше Рютте заявляв, що в інтересах США, щоб Україна не програла повномасштабну війну з Росією. За його словами, Європа "активізувала" свою допомогу, але без підтримки США не обійтися.
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