Генсек НАТО сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання допомоги Україні
Марк Рютте (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання військової допомоги. Про це він заявив у розмові з журналістами 4 липня, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Україні потрібні ресурси для самооборони.

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"США повинні переконатися, що запаси є на рівні, який нам потрібен для США, оскільки вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед", – сказав генсек.

Раніше Рютте заявляв, що в інтересах США, щоб Україна не програла повномасштабну війну з Росією. За його словами, Європа "активізувала" свою допомогу, але без підтримки США не обійтися.

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