Генсек НАТО сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання допомоги Україні

Він підтримує прагнення США переконатися у наявності необхідної кількості запасів зброї, але також наполягає на допомозі Україні

Марк Рютте (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається на "гнучкість" США у питанні постачання військової допомоги. Про це він заявив у розмові з журналістами 4 липня, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Україні потрібні ресурси для самооборони.