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05.07.2019, 16:30

Генсек НАТО: Не видим прорыва в переговорах с РФ

Генсек НАТО: Не видим прорыва в переговорах с РФ - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Столтенберг не увидел желания России выполнять требования договора о ликвидации ракет

Во время заседания Совета НАТО-Россия участникам не удалось достичь значительного прогресса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle

""Мы не увидели признаков прорыва", - заявил генсек. 

По его мнению, Россия не показала, что хочет вернуться к выполнению требований договора. 

В декабре 2018 года США заявили, что выйдут из договора о ликвидации ракет, если Россия не начнет выполнять свои договорные обязательства в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров.

В Москве наличие такой ракеты признают, при этом утверждая, что она не нарушает договора. В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении исполнения требований.

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Теги: нато, йенс столтенберг
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