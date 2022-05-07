Генсек НАТО призвал Запад увеличить поставки тяжелого оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад увеличить поставки тяжелого вооружения Украине, поскольку только таким образом Киев сможет успешно обороняться от российского вторжения. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

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"Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения. Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам. Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя", – сообщил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что в долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских образцов, а должна перейти на современное западное оружие.

"Одного мужества и отваги украинских воинов для этого (отражения российского вторжения. – Ред.) недостаточно. Это также требует постоянной военной поддержки со стороны Запада", – добавил он.

Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО ожидает дальнейшего обострения наступления армии РФ на территории Украины в ближайшие недели.

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Наталия Фреик

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