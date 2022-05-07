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Генсек НАТО призвал Запад увеличить поставки тяжелого оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 10:40
Генсек НАТО призвал Запад увеличить поставки тяжелого оружия Украине - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад увеличить поставки тяжелого вооружения Украине, поскольку только таким образом Киев сможет успешно обороняться от российского вторжения. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

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"Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения. Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам. Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя", – сообщил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что в долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских образцов, а должна перейти на современное западное оружие.

"Одного мужества и отваги украинских воинов для этого (отражения российского вторжения. – Ред.) недостаточно. Это также требует постоянной военной поддержки со стороны Запада", – добавил он.

  • Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО ожидает дальнейшего обострения наступления армии РФ на территории Украины в ближайшие недели. 

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Наталия Фреик
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