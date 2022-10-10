Генсек ООН "глубоко шокирован" массированным ракетным ударом России по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко шокирован" массированным ракетным ударом России по территории Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ООН Стефана Дюжаррика.

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"Это представляет собой еще одну неприемлемую эскалацию войны, и, как всегда, гражданские лица платят самую высокую цену", — заявил представитель ООН.

10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.

В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.

Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей.

Боррель заявил, что дополнительная военная поддержка Украины для противостояния стране-агрессору России уже "в пути".

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Вадим Ребрина

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