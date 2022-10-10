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Генсек ООН "глубоко шокирован" массированным ракетным ударом России по Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 17:52
Генсек ООН
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко шокирован" массированным ракетным ударом России по территории Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ООН Стефана Дюжаррика.

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"Это представляет собой еще одну неприемлемую эскалацию войны, и, как всегда, гражданские лица платят самую высокую цену", — заявил представитель ООН.

  • 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.
  • В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города. 
  • Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей. 
  • Боррель заявил, что дополнительная военная поддержка Украины для противостояния стране-агрессору России уже "в пути".

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Вадим Ребрина
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Антониу Гутерриш ООН ракетный удар
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