Генсек Совета Европы считает, что нужно дать шанс для диалога с Грузией

По мнению Алена Берсе, отношениям с Грузией нужно дать шанс для "структурированного диалога"

Ален Берсе (Фото: Til Buergy/EPA)

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил плохую динамику отношений организации с властью Грузии, но считает, что, несмотря ни на что, Тбилиси нужно дать шанс для "структурированного диалога". Об этом он сказал во время часа вопросов на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает Укрінформ.

"После двух дискуссий на Комитете министров я предложил попробовать развить структурированный диалог с Грузией, чтобы увидеть, чего мы можем достичь вместе, потому что ситуация в Грузии не такая хорошая, как нам хотелось бы. На протяжении многих месяцев она действительно шла в неправильном направлении, но могло быть гораздо хуже", – заявил Берсе.

По его словам, сейчас с грузинской властью "динамика плохая" и нужно иметь больше контактов.

"Мы хотим больше работать вместе, и мы также должны дать шанс для структурированного диалога", – сказал генсек Совета Европы.

Во время сессии в январе 2025 года ПАСЕ решила ратифицировать полномочия грузинской делегации, однако с существенными ограничениями.

Организация требовала у Грузии объявить о проведении новых демократических парламентских выборов, освободить политзаключенных и наказать виновных в чрезмерном применении силы. Берсе напомнил, что этим ПАСЕ послала "чёткий сигнал".

"Теперь мы должны увидеть, возможно ли на основе этого сигнала увидеть, что мы можем сделать вместе. Я надеюсь, что в ближайшее время у меня будет контакт с правящей партией Грузии и с премьер-министром, чтобы снова начать движение в правильном направлении", – подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы.

В декабре 2024 года парламент Грузии запретил закрывать лицо и использовать пиротехнику на протестах.

4 января 2025 года Министерство внутренних дел Грузии заявило, что из страны депортируют иностранцев, которые принимали участие в протестах.

15 января в Грузии напали на бывшего министра внутренних дел и оппозиционного политика Гахарию.