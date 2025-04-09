Генсек Ради Європи вважає, що треба дати шанс для діалогу з Грузією

На думку Алена Берсе, відносинам з Грузією треба дати шанс для "структурованого діалогу"

Ален Берсе (Фото: Til Buergy/EPA)

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відзначив погану динаміку відносин організації з владою Грузії, але вважає, що попри все, Тбілісі треба дати шанс для "структурованого діалогу". Про це він сказав під час години запитань на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, передає Укрінформ.

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"Після двох дискусій на Комітеті міністрів я запропонував спробувати розвинути структурований діалог із Грузією, щоб побачити, чого ми можемо досягти разом, тому що ситуація у Грузії не така хороша, як нам хотілося б. Протягом багатьох місяців вона дійсно йшла в неправильному напрямку, але могло бути набагато гірше", – заявив Берсе.

За його словами, зараз із грузинською владою "динаміка погана" і потрібно мати більше контактів.

"Ми хочемо більше працювати разом, і ми також повинні дати шанс для структурованого діалогу", – сказав генсек Ради Європи.

Під час сесії у січні 2025 року ПАРЄ вирішила ратифікувати повноваження грузинської делегації, однак із суттєвими обмеженнями.

Організація вимагала у Грузії оголосити про проведення нових демократичних парламентських виборів, звільнити політв’язнів та покарати винних у надмірному застосуванні сили. Берсе нагадав, що цим ПАРЄ надіслала "чіткий сигнал".

"Тепер ми повинні побачити, чи можливо на основі цього сигналу побачити, що ми можемо зробити разом. Я сподіваюся, що найближчим часом у мене буде контакт із правлячою партією Грузії й з прем'єр-міністром, щоб знову почати рух у правильному напрямку", – підкреслив генеральний секретар Ради Європи.

У грудні 2024 року парламент Грузії заборонив закривати обличчя та використовувати піротехніку на протестах.

4 січня 2025 року Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що з країни депортують іноземців, які брали участь у протестах.

15 січня у Грузії напали на колишнього міністра внутрішніх справ та опозиційного політика Гахарію.