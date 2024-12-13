Парламент у Грузії заборонив закривати обличчя та використовувати піротехніку на протестах
Парламент Грузії в остаточному читанні схвалив закон, яким забороняється закривати обличчя та використовувати піротехніку на протестах. Про це пише Interpressnews.
Закон, ініційований керівною партією Грузинська мрія, підтримали у третьому читанні 83 голосами. Тепер заборонено закривати обличчя масками, протигазами чи іншими засобами під час мітингів.
Також не можна використовувати піротехніку, лазери або яскраві світлові пристрої. За порушення цих правил передбачається штраф у близько $711.
Зазначається, що міністр внутрішніх справ визначатиме, хто з учасників акцій може закривати обличчя через особливості своєї професійної діяльності. Також саме він встановить правила та умови отримання відповідних дозволів.
Згідно із законом, імпорт, експорт, виробництво та продаж піротехніки в Грузії дозволятимуться лише за наявності спеціальної ліцензії або дозволу.
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