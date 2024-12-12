Грузинська опозиція заявила, що не визнає вибори президента, призначені на 14 грудня

Саломе Зурабішвілі (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Чотири опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають президентських виборів, призначених на 14 грудня. Про це йдеться в спільній заяві політичних сил Коаліція за зміни, Єдність – Національний рух, Сильна Грузія і Гахарія за Грузію, оприлюдненій 12 грудня.

"Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошену владу або будь-яку її гілку. Єдиним легітимним державним інститутом є президент", – зазначається в заяві.

Опозиція заявляє, що єдиним легітимним представником країни є президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Ми не визнаємо так звані президентські вибори, призначені на 14 грудня захопленим Іванішвілі [проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі] так званим парламентом, який не має ані міжнародної, ані внутрішньополітичної легітимності", – наголосили політичні сили.

Вони стверджують, що нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента, тому Зурабішвілі залишається президенткою та представницею країни у міжнародних відносинах.

Опозиція наголосила, що єдиний вихід із політичної кризи – проведення нових вільних та чесних виборів.

"Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів і очікуємо подальших ефективних і рішучих кроків", – резюмували вони.