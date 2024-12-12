Грузинська опозиція заявила, що не визнає вибори президента, призначені на 14 грудня
Чотири опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають президентських виборів, призначених на 14 грудня. Про це йдеться в спільній заяві політичних сил Коаліція за зміни, Єдність – Національний рух, Сильна Грузія і Гахарія за Грузію, оприлюдненій 12 грудня.
"Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошену владу або будь-яку її гілку. Єдиним легітимним державним інститутом є президент", – зазначається в заяві.
Опозиція заявляє, що єдиним легітимним представником країни є президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
"Ми не визнаємо так звані президентські вибори, призначені на 14 грудня захопленим Іванішвілі [проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі] так званим парламентом, який не має ані міжнародної, ані внутрішньополітичної легітимності", – наголосили політичні сили.
Вони стверджують, що нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента, тому Зурабішвілі залишається президенткою та представницею країни у міжнародних відносинах.
Опозиція наголосила, що єдиний вихід із політичної кризи – проведення нових вільних та чесних виборів.
"Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів і очікуємо подальших ефективних і рішучих кроків", – резюмували вони.
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- Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги.