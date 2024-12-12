Зеленський – про ситуацію в Грузії: США та Європа не поставили Росію на місце
Дії держав Заходу стосовно ситуації в Грузії "не були сильними", вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив в інтерв’ю CBN.
"Ви бачите, що сьогодні відбувається в Грузії? Про це дуже мало говорять. І дії Америки на сьогодні щодо ситуації в Грузії, я вважаю, слабкими", – заявив глава держави.
Він сказав, що все дуже схоже: була частина Грузії окупована.
"Нічого з нею не сталося. Там просто мертва частина Грузії. Там нічого немає живого. Там немає тієї цивілізації тощо", – додав президент.
Зеленський заявив, що Росія спеціально робила заморожений конфлікт, щоб Грузія не могла розвиватися, а також вступити до Європейського Союзу та НАТО.
"Те саме вона [Росія] робила і в Молдові. Те саме вона робила в Україні й по всьому світі", – сказав президент, додавши, що Москва діє за одним алгоритмом.
За словами Зеленського, ще вчора Грузія була вільною і демократичною, а сьогодні вона узурпована олігархами, вся влада належить бізнесу, який пов’язаний напряму з Москвою.
"Вони [влада] повністю під керуванням РФ сьогодні. Я вважаю, що Сполучені Штати і Європа не були сильними, не поставили на місце Росію", – зазначив глава держави.
На його думку, молодь, яка виходить на акції протесту в Грузії "нічого не може зробити". У них в руках немає нічого, крім бажання жити в мирній європейській країні, сказав президент.
"Сьогодні їх змушують йти на зустріч з РФ. Ось що відбувається. Які сильні заходи зробили Сполучені Штати зараз? Які сильні заходи зробили європейські держави? Я не бачу", – констатував Зеленський.
- 28 листопада 2024 року Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.
- 5 грудня Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти грузинських посадовців.
- 9 грудня стало відомо, що за 11 днів протестів у Грузії силовики затримали понад 400 людей.