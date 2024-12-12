Зеленский – о ситуации в Грузии: США и Европа не поставили Россию на место

Президент заявил, что еще вчера Грузия была свободной и демократической, а сегодня она узурпирована олигархами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Действия государств Запада по ситуации в Грузии "не были сильными", считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью CBN.

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"Вы видите, что сегодня происходит в Грузии? Об этом очень мало говорят. И действия Америки на сегодняшний день по ситуации в Грузии, я считаю, слабыми", – заявил глава государства.

Он сказал, что все похоже: была часть Грузии оккупирована.

"Ничего с ней не произошло. Там просто мертвая часть Грузии. Там ничего нет живого. Там нет той цивилизации и тому подобное", – добавил президент.

Зеленский заявил, что Россия специально делала замороженный конфликт для того, чтобы Грузия не могла развиваться, а также вступить в Европейский Союз и НАТО.

"То же она [Россия] делала и в Молдове. То же она делала в Украине и по всему миру", – сказал президент, добавив, что Москва действует по одному алгоритму.

По словам Зеленского, еще вчера Грузия была свободной и демократической, а сегодня она узурпирована олигархами, вся власть принадлежит бизнесу, связанному напрямую с Москвой.

"Они [власть] полностью под управлением РФ сегодня. Я считаю, что Соединенные Штаты и Европа не были сильными, не поставили Россию на место", — отметил глава государства.

По его мнению, молодежь, которая выходит на акции протеста в Грузии, "ничего не может сделать". У них в руках нет ничего, кроме желания жить в мирной европейской стране, сказал президент.

"Сегодня их заставляют идти на встречу с РФ. Вот что происходит. Какие сильные меры предприняли Соединенные Штаты сейчас? Какие сильные меры сделали европейские государства? Я не вижу", – констатировал Зеленский.

28 ноября 2024 года Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги.

5 декабря Зеленский подписал указ о введении санкций против грузинских чиновников.

9 декабря стало известно, что за 11 дней протестов в Грузии силовики задержали более 400 человек.