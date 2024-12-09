Посол ЕС Герчинский заявил, что Евросоюз готовит санкции против Грузии
Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Европейский Союз готовит санкции против Грузии в ответ на происходящие в государстве последние 12 дней события, они могут включать отмену безвиза для некоторых категорий паспортов. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, передает Эхо Кавказа.

По его словам, уже 16 декабря лидеры стран-членов Евросоюза примут определенные решения по Грузии.

"Мы предложили Грузии все, начиная от соглашения об ассоциации до безвизового режима. В конце концов, Грузия приобрела статус кандидата, но происходящее там последние 12 дней абсолютно несовместимо с этими привилегиями и это должно быть отражено", – сказал Герчинский.

Дипломат добавил, что Евросоюзу сложно согласовать санкции, поскольку это требует согласия всех 27 членов.

"Однако то, что происходит в Грузии в последнее время, действительно заслуживает санкций и насколько я знаю, сейчас идет работа над санкциями", – сказал он.

Относительно приостановления безвиза со страной есть несколько вариантов реализации такого сценария, пояснил Герчинский.

"Существует возможность приостановить безвизовый режим отдельных категорий паспортов. Мы всегда говорим, что не хотим наносить вред населению, не хотим наказывать людей, которые проявляют верность ценностям Евросоюза, размахивают флагами ЕС в Тбилиси и других городах Грузии, но мы не можем молчать о чиновниках, несущих ответственность за насилие и жестокость", – подчеркнул посол.

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