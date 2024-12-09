Посол ЄС Герчинський заявив, що Євросоюз готує санкції проти Грузії

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Європейський Союз готує санкції проти Грузії у відповідь на події, які відбуваються в державі останні 12 днів, вони можуть включати скасування безвізу для деяких категорій паспортів. Про це повідомив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський, передає Ехо Кавказу.

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За його словами, вже 16 грудня лідери країн-членів Євросоюзу ухвалять певні рішення щодо Грузії.

"Ми запропонували Грузії все, починаючи від угоди про асоціацію до безвізового режиму. Зрештою, Грузія набула статусу кандидата, але те, що відбувається в останні 12 днів, абсолютно несумісне з цими привілеями й це має бути відображено", – сказав Герчинський.

Дипломат додав, що Євросоюзу складно погодити санкції, оскільки це вимагає згоди всіх 27 членів.

"Однак те, що відбувається в Грузії останнім часом, дійсно заслуговує на санкції й наскільки я знаю, зараз триває робота над санкціями", – сказав він.

Щодо призупинення безвізу з країною є кілька варіантів реалізації такого сценарію, пояснив Герчинський.

"Існує можливість призупинити безвізовий режим окремих категорій паспортів. Ми завжди говоримо, що не хочемо завдавати шкоди населенню, не хочемо карати людей, які виявляють вірність цінностям Євросоюзу, розмахують прапорами ЄС у Тбілісі та інших містах Грузії, але ми не можемо мовчати про урядовців, які несуть відповідальність за насильство та жорстокість", – наголосив посол.

28 листопада 2024 року Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.

5 грудня Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти грузинських посадовців.

Того самого дня грузинська опозиція оприлюднила вимоги до засновника Грузинської мрії Іванішвілі.

9 грудня стало відомо, що за 11 днів протестів у Грузії силовики затримали понад 400 людей.