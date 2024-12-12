Грузинская оппозиция заявила, что не признает выборы президента, назначенные на 14 декабря
Четыре оппозиционных партии Грузии заявили, что не признают президентских выборов, назначенных на 14 декабря. Об этом говорится в совместном заявлении политических сил Коалиция за перемены, Единство – Национальное движение, Сильная Грузия и Гахария за Грузию, обнародованном 12 декабря.
"Мы, политические партии, победившие на выборах 26 октября, не признаем самопровозглашенную власть или какую-либо ее ветвь. Единственным легитимным государственным институтом является президент", – отмечается в заявлении.
Оппозиция заявляет, что единственным легитимным представителем страны является президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря захваченным Иванишвили [пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили] так называемым парламентом, не имеющим ни международной, ни внутриполитической легитимности", — подчеркнули политические силы.
Они утверждают, что у нелегитимного парламента нет полномочий избирать президента, поэтому Зурабишвили остается президентом и представителем страны в международных отношениях.
Оппозиция подчеркнула, что единственный выход из политического кризиса – проведение новых свободных и честных выборов.
"Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов", – резюмировали они.
- 27 октября ЦИК сообщила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала на парламентских выборах 54,08%. Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии.
- Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов в парламент.
- 26 ноября стало известно, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, впервые в истории страны его будет избирать не население, а Избирательная коллегия.
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.
- В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались стихийные митинги.