Парламент в Грузии запретил закрывать лицо и использовать пиротехнику на протестах
Парламент Грузии в окончательном чтении одобрил закон, запрещающий закрывать лицо и использовать пиротехнику на протестах. Об этом пишет Interpressnews.
Закон, инициированный руководящей партией Грузинской мечты, поддержали в третьем чтении 83 голосами. Теперь запрещается закрывать лицо масками, противогазами или другими средствами во время митингов.
Также нельзя использовать пиротехнику, лазеры или яркие световые устройства. За нарушение этих правил предусматривается штраф около $711.
Отмечается, что министр внутренних дел будет определять, кто из участников акций может закрывать лицо из-за особенностей своей профессиональной деятельности. Также он установит правила и условия получения соответствующих разрешений.
По закону импорт, экспорт, производство и продажа пиротехники в Грузии будут разрешаться только при наличии специальной лицензии или разрешения.
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