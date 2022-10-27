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Генштаб: Армия России может подорвать жилмассивы при отступлении и устроить теракт на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 11:46
Генштаб: Армия России может подорвать жилмассивы при отступлении и устроить теракт на ЗАЭС - Фото
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты могут устроить серию террористических актов при отступлении с временно оккупированных территорий, а также техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может устроить теракты с подрывом жилых массивов. 

"Это превратит временно оккупированные территории в выжженную землю с нанесением критического ущерба инфраструктуре", — сказал Громов.

Также он отметил, что учитывая последние фейки россиян про "грязную бомбу", не исключаются возможные теракты на Запорожской АЭС, чтобы окончательно вывести станцию из строя и спровоцировать локальную техногенную катастрофу. 

Читайте также: Совбез ООН по "грязной бомбе" закончился ничем. Кислица: Только сумасшедшие верят России 

Дмитро Гриниченко
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Россия война теракты генштаб Алексей Громов
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