Генштаб: Армия России может подорвать жилмассивы при отступлении и устроить теракт на ЗАЭС

Российские оккупанты могут устроить серию террористических актов при отступлении с временно оккупированных территорий, а также техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может устроить теракты с подрывом жилых массивов.

"Это превратит временно оккупированные территории в выжженную землю с нанесением критического ущерба инфраструктуре", — сказал Громов.

Также он отметил, что учитывая последние фейки россиян про "грязную бомбу", не исключаются возможные теракты на Запорожской АЭС, чтобы окончательно вывести станцию из строя и спровоцировать локальную техногенную катастрофу.

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Дмитро Гриниченко

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