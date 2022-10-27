Генштаб: Армия России может подорвать жилмассивы при отступлении и устроить теракт на ЗАЭС
Российские оккупанты могут устроить серию террористических актов при отступлении с временно оккупированных территорий, а также техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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По его словам, наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может устроить теракты с подрывом жилых массивов.
"Это превратит временно оккупированные территории в выжженную землю с нанесением критического ущерба инфраструктуре", — сказал Громов.
Также он отметил, что учитывая последние фейки россиян про "грязную бомбу", не исключаются возможные теракты на Запорожской АЭС, чтобы окончательно вывести станцию из строя и спровоцировать локальную техногенную катастрофу.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны заявил, что "на воре и шапка горит".
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины.
- В Москве 24 октября состоялась закрытая встреча с представителями дипломатических и военных ведомств иностранных государств, на которой их пугали фейком о "грязной бомбе" в Украине.
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