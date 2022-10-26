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В Москве прошла встреча с иностранными дипломатами, где их пугали "грязной бомбой" — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 12:33
В Москве прошла встреча с иностранными дипломатами, где их пугали
Кремль (Фото: EPA)

В Москве 24 октября состоялась закрытая встреча с представителями дипломатических и военных ведомств иностранных государств, на которой их пугали фейком о "грязной бомбе" в Украине. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. 

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По его словам, причины дезинформационной кампании России о "грязной бомбе" не только психологические, но и геополитические. 

"Она сориентирована не столько на Украину, сколько на внешний мир, чтобы склонить Украину к переговорам. Этого не будет, так как не только украинцы, но и весь мир не поверили в этот фейк. Кампания абсолютно провальная для россиян", — сказал Юсов.

Он отметил, что 24 октября в Москве прошла закрытая встреча с иностранными дипломатами и военными, где представители российских спецслужб и "дипломаты" пытались запугивать их "грязной бомбой".

"Никто не поверил. Это все сделано без доказательств, весь мир видит, кто агрессор и террорист, кто напал. Один из участников этой встречи даже процитировал российского писателя Шендеровича: скучно, как все ваше унылое гестапо", — резюмировал представитель разведки. 

Читайте также: Совбез ООН по "грязной бомбе" закончился ничем. Кислица: Только сумасшедшие верят России 

Дмитро Гриниченко
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Россия война Москва дезинформация разведка
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