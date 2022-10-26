UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка: "Бункерный штаб" Путина понимает, что распад и трансформация России неминуемы

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 11:49
Разведка:
Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия собирается начать пропагандистскую кампанию по дискредитации национальных движений РФ, так как российское руководство во главе с диктатором Владимиром Путиным понимает неизбежность развала империи. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в "бункерном штабе" Путина прекрасно понимают, что будущим алгоритмом РФ будет распад империи и ее неминуемая трансформация. 

Он упомянул признание Верховной Радой территории Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией, а также осуждение парламентом геноцида чеченского народа россиянами — разведчик назвал это "историческими решениями, которые запустят серьезные геополитические процессы в самой России и за ее пределами". 

"Россия сегодня — это тоталитарная фашистская страна, она существует за счет внешних и внутренних врагов. Внутренними врагами назначили народы России, которые хотят самоопределения", — сказал Юсов.

Читайте также: Зеленский обратился к Кавказу и другим коренным народам России – видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война владимир путин разведка андрей юсов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 