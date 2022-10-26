Разведка: "Бункерный штаб" Путина понимает, что распад и трансформация России неминуемы

Россия собирается начать пропагандистскую кампанию по дискредитации национальных движений РФ, так как российское руководство во главе с диктатором Владимиром Путиным понимает неизбежность развала империи. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, в "бункерном штабе" Путина прекрасно понимают, что будущим алгоритмом РФ будет распад империи и ее неминуемая трансформация.

Он упомянул признание Верховной Радой территории Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией, а также осуждение парламентом геноцида чеченского народа россиянами — разведчик назвал это "историческими решениями, которые запустят серьезные геополитические процессы в самой России и за ее пределами".

"Россия сегодня — это тоталитарная фашистская страна, она существует за счет внешних и внутренних врагов. Внутренними врагами назначили народы России, которые хотят самоопределения", — сказал Юсов.

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Дмитро Гриниченко

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