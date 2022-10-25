У Путина увидели угрозу в национальных движениях: готовят кампанию по дискредитации – ГУР

Спецслужбы РФ в ближайшее время могут развернуть кампанию по дискредитации национальных движений народов России, в частности кавказских. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, спецслужбы РФ готовят широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов России. Главная цель – унижение самого стремления народов к самоопределению.

Украинская разведка сообщает, что для этого в самой России, в Европе, США и Украине будут использованы российские "агенты влияния" в информационной и политической сферах. Они должны будут донести до "широких масс" мысль о якобы агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

Этой кампанией РФ хочет сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры, отмечают в ГУР. В Украине РФ хочет сформировать негативное отношение к народам России, которые страдают от имперской политики – в первую очередь речь идет о народах Кавказа и чеченской оппозиции.

В ГУР отметили, что режим российского диктатора Владимира Путина рассматривает национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз для РФ.

После объявления Путиным мобилизации в РФ дагестанцы неоднократно выходили на акции протеста.

18 октября Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами.

Сегодня Зеленский предложил создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии.

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Оксана Житнюк

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