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У Путина увидели угрозу в национальных движениях: готовят кампанию по дискредитации – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 19:36
У Путина увидели угрозу в национальных движениях: готовят кампанию по дискредитации – ГУР - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Спецслужбы РФ в ближайшее время могут развернуть кампанию по дискредитации национальных движений народов России, в частности кавказских. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, спецслужбы РФ готовят широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов России. Главная цель – унижение самого стремления народов к самоопределению.

Украинская разведка сообщает, что для этого в самой России, в Европе, США и Украине будут использованы российские "агенты влияния" в информационной и политической сферах. Они должны будут донести до "широких масс" мысль о якобы агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

Этой кампанией РФ хочет сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры, отмечают в ГУР. В Украине РФ хочет сформировать негативное отношение к народам России, которые страдают от имперской политики – в первую очередь речь идет о народах Кавказа и чеченской оппозиции.

В ГУР отметили, что режим российского диктатора Владимира Путина рассматривает национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз для РФ.

  • После объявления Путиным мобилизации в РФ дагестанцы неоднократно выходили на акции протеста.
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  • Сегодня Зеленский предложил создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии.

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Оксана Житнюк
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