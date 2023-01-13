Генштаб: Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 20 ударов по оккупантам, у россиян сотни раненых

За минувшие сутки авиация и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли 20 результативных ударов по противнику на разных направлениях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления россиян, шесть районов сосредоточения пехоты, один зенитно-ракетный комплекс и три склада боеприпасов.

Захватчики продолжают нести потери — для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыли военные медики армии России.

По состоянию на 12 января в больнице, которую обстроили под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

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Дмитро Гриниченко

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