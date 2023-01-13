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Генштаб: Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 20 ударов по оккупантам, у россиян сотни раненых

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 18:40
Генштаб: Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 20 ударов по оккупантам, у россиян сотни раненых - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли 20 результативных ударов по противнику на разных направлениях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления россиян, шесть районов сосредоточения пехоты, один зенитно-ракетный комплекс и три склада боеприпасов. 

Захватчики продолжают нести потери — для пополнения некомплекта медицинского персонала в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыли военные медики армии России.

По состоянию на 12 января в больнице, которую обстроили под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери генштаб
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