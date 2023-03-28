Генштаб: Бахмут, Белогоровка, Авдеевка и Марьинка в эпицентре боев на Донбассе — карта

Бахмут, Белогоровка, Авдеевка и Марьинка являются эпицентром боев, Вооруженные Силы Украины отбили 24 атаки за сегодняшний день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Купянска и Лимана противник вел безуспешные атаки в районах Крахмального, Белогоровки, Верхнекаменского и Берестового.

В районе Бахмута россияне продолжают штурмы, воины удерживают город и отбивают многочисленные атаки врага — за сутки РФ наступала в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Озаряновки, успеха не имела.

Под Авдеевкой и Марьинкой оккупанты пытались наступать в направлении Степового, Первомайского и самой Марьинки.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также склад боеприпасов.

4 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

Спикер ВСУ Дмитрашковский заявил под конец марта, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "якобы выдыхается".

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Дмитро Гриниченко

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