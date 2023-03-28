UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Бахмут, Белогоровка, Авдеевка и Марьинка в эпицентре боев на Донбассе — карта

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 18:24
Генштаб: Бахмут, Белогоровка, Авдеевка и Марьинка в эпицентре боев на Донбассе — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Бахмут, Белогоровка, Авдеевка и Марьинка являются эпицентром боев, Вооруженные Силы Украины отбили 24 атаки за сегодняшний день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Купянска и Лимана противник вел безуспешные атаки в районах Крахмального, Белогоровки, Верхнекаменского и Берестового. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута россияне продолжают штурмы, воины удерживают город и отбивают многочисленные атаки врага — за сутки РФ наступала в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Озаряновки, успеха не имела. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Под Авдеевкой и Марьинкой оккупанты пытались наступать в направлении Степового, Первомайского и самой Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также склад боеприпасов. 

  • 4 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать
  • "Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
  • Спикер ВСУ Дмитрашковский заявил под конец марта, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "якобы выдыхается".

Читайте также: Сырский: Согласовываем планы, которые будут иметь результат не на карте, а на поле боя

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб белогоровка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 