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Генштаб Эстонии считает, что на фронте в Украине "патовая ситуация": Силы примерно равны

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 19:34
Генштаб Эстонии считает, что на фронте в Украине
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Генеральном штабе Эстонии считают, что на линии фронта в Украине якобы сложилась "патовая ситуация". Об этом сообщил полковник Тармо Кундла на брифинге в Минобороны страны, цитирует его ERR. 

По его словам, можно сказать, что продолжается война на истощение. 
"На линии фронта фактически сложилась патовая ситуация, и по-прежнему можно дать оценку, что в обозримом будущем ни одна из сторон не сможет добиться решающего успеха, поскольку силы обеих сторон примерно равны", — сказал Кундла.
Военный отметил, что сложно сказать, кто в настоящее время владеет инициативой на фронте. 
"И то, кто теперь захватит инициативу, будет очень во многом зависеть от того, насколько успешным будет наступление России на Авдеевку и как будет развиваться украинское наступление на юге", — резюмировал офицер.
  • 27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
  • 26 октября спикер Таврийского направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • Глава Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

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Дмитрий Гриниченко
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