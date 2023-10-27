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Генштаб Естонії вважає, що на фронті в Україні "патова ситуація": Сили приблизно рівні

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 19:34
Генштаб Естонії вважає, що на фронті в Україні
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Генеральному штабі Естонії вважають, що на лінії фронту в Україні нібито склалася "патова ситуація". Про це повідомив полковник Тармо Кундла на брифінгу в Міноборони країни, цитує його ERR.

За його словами, можна сказати, що триває війна на виснаження.
"На лінії фронту фактично склалася патова ситуація, і, як і раніше, можна дати оцінку, що в найближчому майбутньому жодна зі сторін не зможе досягти вирішального успіху, оскільки сили обох сторін приблизно рівні", – сказав Кундла.
Військовий зазначив, що важко сказати, хто нині володіє ініціативою на фронті.
"І те, хто тепер захопить ініціативу, дуже багато в чому залежатиме від того, наскільки успішним буде наступ Росії на Авдіївку і як розвиватиметься український наступ на півдні", – резюмував офіцер.
  • 27 жовтня Генштаб ЗСУ написав, що російські окупанти без успіху наступали в районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.
  • 26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" все частіше відмовляються воювати.
  • Голова Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

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Дмитро Гриниченко
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війнаавдіївкаЕстоніянаступЗапорізька областьТармо Кундла

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