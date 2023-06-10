Генштаб: На фронте было 28 боестолкновений. Наступательные действия оккупантов безуспешны
Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.
На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
- Также в Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают нести большие потери, которые пытаются скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области они закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии ответить отказался. По его словам, все командующие Сил обороны "настроены позитивно".
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