Генштаб: На фронте было 28 боестолкновений. Наступательные действия оккупантов безуспешны

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Также в Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают нести большие потери, которые пытаются скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области они закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии ответить отказался. По его словам, все командующие Сил обороны "настроены позитивно".

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