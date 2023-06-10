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Генштаб: На сході і півдні відбулося 28 бойових зіткнень. Наступальні дії окупантів успіху не мали

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10.06.2023, 20:21
Генштаб: На сході і півдні відбулося 28 бойових зіткнень. Наступальні дії окупантів успіху не мали - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли низки населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

  • Також у Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, які намагаються приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області вони закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії, відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно". 
Вадим Ребрина
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війнаГенштаб
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