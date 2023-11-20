Генштаб о боях на левом берегу Днепра: РФ бьет всеми вооружениями, перебрасывает войска

Вооруженные Силы Украины удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, россияне контратакуют и перебрасывают резервы. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг перебрасывает в Херсонскую область подразделения с других направлений из-за больших потерь.

Он отметил, что россияне контратакуют каждый день от четырех до десяти раз, бьют минометами, артиллерией, ракетами и авиацией.

Ковалев заявил, что у Сил обороны есть четкий план действий операции в Херсонской области, там идут диверсионные и разведывательные рейды.

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