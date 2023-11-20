Генштаб о боях на левом берегу Днепра: РФ бьет всеми вооружениями, перебрасывает войска
Вооруженные Силы Украины удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, россияне контратакуют и перебрасывают резервы. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что россияне контратакуют каждый день от четырех до десяти раз, бьют минометами, артиллерией, ракетами и авиацией.
Ковалев заявил, что у Сил обороны есть четкий план действий операции в Херсонской области, там идут диверсионные и разведывательные рейды.
Военный подчеркнул, что украинские воины выявляют позиции и логистику армии РФ для дальнейшего уничтожения.
"Одна из главных целей — оттеснить врага как можно дальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских Херсона от постоянных обстрелов. Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений, воинам удалось провести несколько удачных действий", — резюмировал он.
- 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
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