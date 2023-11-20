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Генштаб о боях на левом берегу Днепра: РФ бьет всеми вооружениями, перебрасывает войска

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 09:46
Генштаб о боях на левом берегу Днепра: РФ бьет всеми вооружениями, перебрасывает войска - Фото
Бойцы ССО (Фото: Командование ССО)

Вооруженные Силы Украины удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, россияне контратакуют и перебрасывают резервы. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг перебрасывает в Херсонскую область подразделения с других направлений из-за больших потерь. 

Он отметил, что россияне контратакуют каждый день от четырех до десяти раз, бьют минометами, артиллерией, ракетами и авиацией. 

Ковалев заявил, что у Сил обороны есть четкий план действий операции в Херсонской области, там идут диверсионные и разведывательные рейды.

Военный подчеркнул, что украинские воины выявляют позиции и логистику армии РФ для дальнейшего уничтожения. 

"Одна из главных целей — оттеснить врага как можно дальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских Херсона от постоянных обстрелов. Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений, воинам удалось провести несколько удачных действий", — резюмировал он.

Читайте также: ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия

Дмитрий Гриниченко
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