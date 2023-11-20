Генштаб про бої на лівому березі Дніпра: Росія б'є всіма озброєннями, перекидає війська

Збройні Сили України утримують плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, росіяни контратакують та перекидають резерви. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог перекидає до Херсонської області підрозділи з інших напрямків через великі втрати.

Він зазначив, що росіяни контратакують щодня від чотирьох до десяти разів, б'ють мінометами, артилерією, ракетами та авіацією.

Ковальов заявив, що Сил оборони мають чіткий план дій операції в Херсонській області, там йдуть диверсійні та розвідувальні рейди.

Військовий наголосив, що українські воїни виявляють позиції та логістику армії РФ для подальшого знищення.

"Одна з головних цілей – відтіснити ворога якнайдалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних Херсона від постійних обстрілів. Попри досить серйозну лінію укріплень, воїнам вдалося провести кілька вдалих дій", – резюмував він.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

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