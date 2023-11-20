Генштаб про бої на лівому березі Дніпра: Росія б'є всіма озброєннями, перекидає війська
Збройні Сили України утримують плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, росіяни контратакують та перекидають резерви. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що росіяни контратакують щодня від чотирьох до десяти разів, б'ють мінометами, артилерією, ракетами та авіацією.
Ковальов заявив, що Сил оборони мають чіткий план дій операції в Херсонській області, там йдуть диверсійні та розвідувальні рейди.
Військовий наголосив, що українські воїни виявляють позиції та логістику армії РФ для подальшого знищення.
"Одна з головних цілей – відтіснити ворога якнайдалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних Херсона від постійних обстрілів. Попри досить серйозну лінію укріплень, воїнам вдалося провести кілька вдалих дій", – резюмував він.
- 17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
- У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.
- У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.
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