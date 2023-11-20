RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб про бої на лівому березі Дніпра: Росія б'є всіма озброєннями, перекидає війська

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 09:46
Генштаб про бої на лівому березі Дніпра: Росія б'є всіма озброєннями, перекидає війська - Фото
Бійці ССО (Фото: Командування ССО)

Збройні Сили України утримують плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, росіяни контратакують та перекидають резерви. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог перекидає до Херсонської області підрозділи з інших напрямків через великі втрати.

Він зазначив, що росіяни контратакують щодня від чотирьох до десяти разів, б'ють мінометами, артилерією, ракетами та авіацією.

Ковальов заявив, що Сил оборони мають чіткий план дій операції в Херсонській області, там йдуть диверсійні та розвідувальні рейди.

Військовий наголосив, що українські воїни виявляють позиції та логістику армії РФ для подальшого знищення.

"Одна з головних цілей – відтіснити ворога якнайдалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних Херсона від постійних обстрілів. Попри досить серйозну лінію укріплень, воїнам вдалося провести кілька вдалих дій", – резюмував він.

Читайте також: ЗСУ просунулися до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але РФ має артилерію

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьГенштабнаступАндрій Ковальовлівий берег Дніпра

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 