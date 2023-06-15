Генштаб о наступлении: ВСУ продвинулись в районе Пологов и Великой Новоселки — карта
Вооруженные Силы Украины за неделю наступления в Запорожской и Донецкой области освободили семь населенных пунктов и вернули более 100 кв. км украинской территории. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
По его словам, россияне сосредоточены на отражении наступления ВСУ на юге — в районе Угледара укрепляют свои оборонительные сооружения.
За последнюю неделю на Запорожском направлении Силы обороны продвинулись в глубину противника до 3 км в районе Малой Токмачки (Пологовский район) и до 7 км южнее Великой Новоселки.
Освобождено семь населенных пунктов, ВСУ вернули более 100 кв. км территории.
- 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
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