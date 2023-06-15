Генштаб о наступлении: ВСУ продвинулись в районе Пологов и Великой Новоселки — карта

Вооруженные Силы Украины за неделю наступления в Запорожской и Донецкой области освободили семь населенных пунктов и вернули более 100 кв. км украинской территории. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, россияне сосредоточены на отражении наступления ВСУ на юге — в районе Угледара укрепляют свои оборонительные сооружения.

За последнюю неделю на Запорожском направлении Силы обороны продвинулись в глубину противника до 3 км в районе Малой Токмачки (Пологовский район) и до 7 км южнее Великой Новоселки.

Освобождено семь населенных пунктов, ВСУ вернули более 100 кв. км территории.

12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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