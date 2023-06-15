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Генштаб о наступлении: ВСУ продвинулись в районе Пологов и Великой Новоселки — карта

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 13:21
Генштаб о наступлении: ВСУ продвинулись в районе Пологов и Великой Новоселки — карта - Фото
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины за неделю наступления в Запорожской и Донецкой области освободили семь населенных пунктов и вернули более 100 кв. км украинской территории. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, россияне сосредоточены на отражении наступления ВСУ на юге — в районе Угледара укрепляют свои оборонительные сооружения.

За последнюю неделю на Запорожском направлении Силы обороны продвинулись в глубину противника до 3 км в районе Малой Токмачки (Пологовский район) и до 7 км южнее Великой Новоселки. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Фронт в районе Великой Новоселки (Карта: Military Land)

Освобождено семь населенных пунктов, ВСУ вернули более 100 кв. км территории. 

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Смотрите также: Наступление ВСУ. Минобороны показало подбитую Bradley 47 бригады и выживший экипаж: фото 

Дмитрий Гриниченко
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