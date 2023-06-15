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Генштаб про наступ на півдні: ЗСУ просунулися в районі Пологів та Великої Новосілки — карта

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 13:21
Генштаб про наступ на півдні: ЗСУ просунулися в районі Пологів та Великої Новосілки — карта - Фото
Олексій Громов (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України за тиждень наступу у Запорізькій та Донецькій областях звільнили сім населених пунктів та повернули понад 100 кв. км української території. Про це на брифінгу повідомив представник Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, росіяни зосереджені на відбитті наступу ЗСУ на півдні — в районі Вугледару зміцнюють свої оборонні споруди.

За останній тиждень на Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися в глибину противника до 3 км у районі Малої Токмачки (Пологівський район) та до 7 км на південь від Великої Новосілки.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Фронт у районі Великої Новосілки (Карта: Military Land)

Звільнено сім населених пунктів, ЗСУ повернули понад 100 кв. км. території.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Дивіться також: Наступ ЗСУ. У Міноборони показали підбиту БМП Bradley 47 бригади та вцілілий екіпаж: фото 

Дмитро Гриниченко
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