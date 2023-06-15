Генштаб про наступ на півдні: ЗСУ просунулися в районі Пологів та Великої Новосілки — карта

Збройні Сили України за тиждень наступу у Запорізькій та Донецькій областях звільнили сім населених пунктів та повернули понад 100 кв. км української території. Про це на брифінгу повідомив представник Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

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За його словами, росіяни зосереджені на відбитті наступу ЗСУ на півдні — в районі Вугледару зміцнюють свої оборонні споруди.

За останній тиждень на Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися в глибину противника до 3 км у районі Малої Токмачки (Пологівський район) та до 7 км на південь від Великої Новосілки.

Звільнено сім населених пунктів, ЗСУ повернули понад 100 кв. км. території.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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