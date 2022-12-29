Генштаб ожидает, что в 2023 году в России будет больше "бавовны"

Генштаб ВСУ ожидает, что в 2023 году "бавовны" в России станет больше. Такое мнение высказал в комментарии для Укринформа замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"В следующем году будет еще больше "бавовны", – сказал Громов.

Ранее глава СБУ Василий Малюк также спрогнозировал на следующий год три вещи: больше "бавовны", новые спецоперации СБУ и дальнейшая зачистка пятой колонны и любителей "русского мира" внутри Украины.

17 октября сообщалось, что волонтерский фонд "Повернись живим" и Главное управление разведки Минобороны запустили проект "Бавовна у Москві", который связан с "работой на дальние дистанции".

5 декабря на аэродроме стратегической авиации РФ в районе Энгельса произошли взрывы, которые повредили по меньшей мере один самолет. Ночью 26 декабря атака повторилась: ПВО РФ снова ее "проспала".

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Сергій Бережний

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