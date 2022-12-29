UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб ожидает, что в 2023 году в России будет больше "бавовны"

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 15:52
Генштаб ожидает, что в 2023 году в России будет больше
Последствия взрыва на Крымском мосту (Скриншот видео)

Генштаб ВСУ ожидает, что в 2023 году "бавовны" в России станет больше. Такое мнение высказал в комментарии для Укринформа замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В следующем году будет еще больше "бавовны", – сказал Громов.

Ранее глава СБУ Василий Малюк также спрогнозировал на следующий год три вещи: больше "бавовны", новые спецоперации СБУ и дальнейшая зачистка пятой колонны и любителей "русского мира" внутри Украины. 

  • 17 октября сообщалось, что волонтерский фонд "Повернись живим" и Главное управление разведки Минобороны запустили проект "Бавовна у Москві", который связан с "работой на дальние дистанции".

Читайте также: Собственные ракеты, "бавовна" и победа: каким 2023 год видят главные чиновники Украины

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ Алексей Громов бавовна
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 