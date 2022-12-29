Генштаб ожидает, что в 2023 году в России будет больше "бавовны"
29.12.2022, 15:52
Последствия взрыва на Крымском мосту (Скриншот видео)
Генштаб ВСУ ожидает, что в 2023 году "бавовны" в России станет больше. Такое мнение высказал в комментарии для Укринформа замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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"В следующем году будет еще больше "бавовны", – сказал Громов.
Ранее глава СБУ Василий Малюк также спрогнозировал на следующий год три вещи: больше "бавовны", новые спецоперации СБУ и дальнейшая зачистка пятой колонны и любителей "русского мира" внутри Украины.
- 17 октября сообщалось, что волонтерский фонд "Повернись живим" и Главное управление разведки Минобороны запустили проект "Бавовна у Москві", который связан с "работой на дальние дистанции".
- 5 декабря на аэродроме стратегической авиации РФ в районе Энгельса произошли взрывы, которые повредили по меньшей мере один самолет. Ночью 26 декабря атака повторилась: ПВО РФ снова ее "проспала".
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