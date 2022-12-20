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В приграничном российском Шебекино – "хлопки" и столб дыма: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 12:01
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В пабликах жителей Белгородской области РФ выкладывают фото и видео пожара со столбом дыма в городе Шебекино, который находится практически на границе с Украиной – напротив деоккупированного города Волчанск Харьковской области.

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Местный губернатор заявил, что якобы "идет обстрел Шебекинского городского округа" и "есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны".

Треть города сидит без света, пропало и водоснабжение.

Это не первый пожар и "хлопки" в городе, как и много где в приграничной зоне РФ, откуда оккупанты обстреливают Украину или перебрасывают военную технику и личный состав захватчиков. Украина не подтверждает и не отрицает причастность к обстрелам прифронтовых объектов в РФ.

Армия РФ ежедневно бьет артиллерией и ракетами С-300 по приграничным населенным пунктам Украины.

Читайте также: Уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет, принимаем меры – Наев

Євген Пилипенко
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война пожар шебекино Белгородская область бавовна
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