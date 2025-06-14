Генштаб подтвердил поражение объектов ВПК по производству взрывчатых веществ в России

Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение Силами обороны двух объектов российского военно-промышленного комплекса по производству взрывчатых веществ. Речь идет о предприятиях в Ставропольском крае и Самарской области РФ.

В частности, поражены мощности АО "ННК" в Самарской области. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также произведено огневое поражение комбината "Невинномысск" в Ставропольском крае РФ – одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие вовлечено в обеспечение вооруженной агрессии России против Украины.

Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

В Генштабе добавили, что результаты поражения уточняются.

Ранним утром 14 июня российская военная пропаганда заявила о поражении этих объектов. Это подтверждали как местные губернаторы, так и Telegram-каналы, приближенные к российским силовикам.

В ночь на 11 июня Силы обороны поразили Тамбовский пороховой завод.

12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники – предприятие "Резонит".