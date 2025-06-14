Генштаб підтвердив ураження об'єктів ВПК з виробництва вибухових речовин у Росії

Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Силами оборони двох об'єктів російського воєнно-промислового комплексу з виробництва вибухових речовин. Йдеться про підприємства у Ставропольському краї та Самарській області РФ.

Зокрема, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області. Це провідне підприємство з виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі промислової зони.

Також здійснено вогневе ураження комбінату "Невинномысск" у Ставропольському краї РФ – одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство залучене у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.

Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

У Генштабі додали, що результати ураження уточнюються.

Уранці 14 червня російська воєнна пропаганда заявила про ураження цих об'єктів. Це підтверджували як місцеві губернатори, так і Telegram-канали, наближені до російських силовиків.

У ніч проти 11 червня Сили оборони уразили Тамбовський пороховий завод.

12 червня Сили оборони уразили у Московській області завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки – підприємство "Резонит".