Генштаб підтвердив ураження об'єктів ВПК з виробництва вибухових речовин у Росії
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Силами оборони двох об'єктів російського воєнно-промислового комплексу з виробництва вибухових речовин. Йдеться про підприємства у Ставропольському краї та Самарській області РФ.
Зокрема, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області. Це провідне підприємство з виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі промислової зони.
Також здійснено вогневе ураження комбінату "Невинномысск" у Ставропольському краї РФ – одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство залучене у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.
Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.
У Генштабі додали, що результати ураження уточнюються.
Уранці 14 червня російська воєнна пропаганда заявила про ураження цих об'єктів. Це підтверджували як місцеві губернатори, так і Telegram-канали, наближені до російських силовиків.
- У ніч проти 11 червня Сили оборони уразили Тамбовський пороховий завод.
- 12 червня Сили оборони уразили у Московській області завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки – підприємство "Резонит".