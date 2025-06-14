Росія атакувала понад півсотнею дронів, ППО знешкодила більшість

Основними напрямками удару цієї ночі були Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області

Робота ППО по ''шахедах'' (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

У ніч проти 14 червня російські окупанти атакували Україну 58 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, протиповітряній обороні вдалося знешкодити більшу частину з них. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, Росія запустила в напрямку України безпілотники з різних напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове та Приморсько-Ахтарськ РФ.

Основними напрямками удару цієї ночі були Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 "шахеди" на сході та півночі країни. 23 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/пригнічені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян у дев'яти локаціях, уламки впали у п'яти локаціях.

Цієї ночі Росія завдала ударів по підприємствах у Кривому Розі. Там виникли пожежі, але обійшлося без жертв та постраждалих. Також країна-агресор атакувала 14 "шахедами" Запоріжжя: унаслідок щонайменше п'яти влучань є пошкодження інфраструктури, поранено двох правоохоронців.