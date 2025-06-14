Росія атакувала понад півсотнею дронів, ППО знешкодила більшість
У ніч проти 14 червня російські окупанти атакували Україну 58 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, протиповітряній обороні вдалося знешкодити більшу частину з них. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, Росія запустила в напрямку України безпілотники з різних напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове та Приморсько-Ахтарськ РФ.
Основними напрямками удару цієї ночі були Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 "шахеди" на сході та півночі країни. 23 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/пригнічені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян у дев'яти локаціях, уламки впали у п'яти локаціях.
Цієї ночі Росія завдала ударів по підприємствах у Кривому Розі. Там виникли пожежі, але обійшлося без жертв та постраждалих. Також країна-агресор атакувала 14 "шахедами" Запоріжжя: унаслідок щонайменше п'яти влучань є пошкодження інфраструктури, поранено двох правоохоронців.
- У ніч проти 12 червня Росія влаштувала чергову нічну атаку на Харків дронами-камікадзе: зафіксовано 11 влучань. Постраждали 15 людей, серед них діти.
- Унаслідок атаки на Ізмаїльський район Одеської області було зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.
- У ніч проти 13 червня Росія атакувала чотирма балістичними ракетами й 55 БпЛА, українська ППО знешкодила 43 дрони.