Російські дрони вгатили по підприємствах у Кривому Розі

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан/Telegram)

У ніч проти 14 червня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області, є пошкодження на території підприємств. Про це повідомив очільник Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко.

"Неспокійно було цієї ночі на Криворіжжі. Ворог здійснив атаку безпілотниками по території нашого району, внаслідок чого у місті Кривий Ріг є пошкодження на території підприємств", – написав він.

Унаслідок влучань сталася пожежа. Минулося без постраждалих.

Також країна-агресор атакувала 14 "шахедами" Запоріжжя: унаслідок щонайменше п'яти влучань є пошкодження інфраструктури, поранено двох правоохоронців.