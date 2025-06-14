Російські дрони вгатили по підприємствах у Кривому Розі
У ніч проти 14 червня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області, є пошкодження на території підприємств. Про це повідомив очільник Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко.
"Неспокійно було цієї ночі на Криворіжжі. Ворог здійснив атаку безпілотниками по території нашого району, внаслідок чого у місті Кривий Ріг є пошкодження на території підприємств", – написав він.
Унаслідок влучань сталася пожежа. Минулося без постраждалих.
Також країна-агресор атакувала 14 "шахедами" Запоріжжя: унаслідок щонайменше п'яти влучань є пошкодження інфраструктури, поранено двох правоохоронців.
- У ніч проти 12 червня Росія влаштувала чергову нічну атаку на Харків дронами-камікадзе: зафіксовано 11 влучань. Постраждали 15 людей, серед них діти.
- Унаслідок атаки на Ізмаїльський район Одеської області було зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.
- У ніч проти 13 червня Росія атакувала чотирма балістичними ракетами й 55 БпЛА, українська ППО знешкодила 43 дрони.