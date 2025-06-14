Российские дроны ударили по предприятиям в Кривом Роге

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан/Telegram)

В ночь на 14 июня российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, есть повреждения на территории предприятий. Об этом сообщил глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко.

"Беспокойно было этой ночью в Кривом Роге. Враг совершил атаку беспилотниками по территории нашего района, в результате чего в городе Кривой Рог есть повреждения на территории предприятий", – написал он.

В результате попаданий произошел пожар. Прошло без пострадавших.

Также страна-агрессор атаковала 14 "шахедами" Запорожье: в результате по меньшей мере пяти попаданий есть повреждения инфраструктуры, ранены двое правоохранителей.