Россия атаковала более полусотней дронов, ПВО обезвредила большинство
В ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали Украину 58 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами, противовоздушной обороне удалось обезвредить большую часть из них. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, Россия запустила в направлении Украины беспилотники из разных направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск РФ.
Основными направлениями удара в эту ночь были Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 43 "шахеда" на востоке и севере страны. 23 – сбиты огневыми средствами поражения; 20 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения россиян в девяти локациях, обломки упали в пяти локациях.
Этой ночью Россия нанесла удары по предприятиям в Кривом Роге. Там возникли пожары, но обошлось без жертв и пострадавших. Также страна-агрессор атаковала 14 "шахедами" Запорожье: в результате по меньшей мере пяти попаданий есть повреждения инфраструктуры, ранены двое правоохранителей.
- В ночь на 12 июня Россия устроила очередную ночную атаку на Харьков дронами-камикадзе: зафиксировано 11 попаданий. Пострадали 15 человек, в том числе дети.
- В результате атаки на Измаильский район Одесской области были разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.
- В ночь на 13 июня Россия атаковала четырьмя баллистическими ракетами и 55 БпЛА, украинская ПВО обезвредила 43 дрона.