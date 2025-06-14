Россия атаковала более полусотней дронов, ПВО обезвредила большинство

Основными направлениями удара этой ночью были Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области

Работа ПВО по ''шахедам'' (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

В ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали Украину 58 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами, противовоздушной обороне удалось обезвредить большую часть из них. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, Россия запустила в направлении Украины беспилотники из разных направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск РФ.

Основными направлениями удара в эту ночь были Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 43 "шахеда" на востоке и севере страны. 23 – сбиты огневыми средствами поражения; 20 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения россиян в девяти локациях, обломки упали в пяти локациях.

Этой ночью Россия нанесла удары по предприятиям в Кривом Роге. Там возникли пожары, но обошлось без жертв и пострадавших. Также страна-агрессор атаковала 14 "шахедами" Запорожье: в результате по меньшей мере пяти попаданий есть повреждения инфраструктуры, ранены двое правоохранителей.