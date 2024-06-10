Генштаб подтвердил удар по Новошахтинскому нефтезаводу: Россия потеряла нефти на $540 млн

В результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, отметил Генштаб

Новошахтинский НПЗ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

5 июня подразделения Вооруженных Сил Украины успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов, находящийся в Ростовской области России. Об этом 10 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Как отметил Генштаб со ссылкой на разведку, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около $540 млн.

Военные подчеркнули, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против Украины.

СПРАВКА Новошахтинский завод нефтепродуктов – нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области. Единый нефтеперерабатывающий завод, работающий в регионе. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, а также прямогонного бензина. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году. Проектная мощность – переработка до 7,5 млн тонн нефти в год.

13 марта беспилотники ГУР совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России.

В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар после удара беспилотников.

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