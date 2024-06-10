Генштаб підтвердив удар по Новошахтинському нафтозаводу: окупанти втратили нафти на $540 млн

У результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, зазначив Генштаб

Новошахтинський НПЗ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

5 червня підрозділи Збройних Сил України успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, який знаходиться в Ростовській області Росії. Про це 10 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Як зазначив Генштаб з посиланням на розвідку, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько $540 млн.

Військові наголосили, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти України.

ДОВІДКА Новошахтинський завод нафтопродуктів – нафтопереробне підприємство у Ростовській області РФ. Єдиний нафтопереробний завод, що працює у регіоні. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального та прямогонного бензину. Підприємство ввели в експлуатацію у 2009 році. Проєктна потужність – перероблення до 7,5 млн тонн нафти на рік.

13 березня безпілотники ГУР здійснили атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області Росії.

У ніч проти 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів спалахнула пожежа після удару безпілотників.

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