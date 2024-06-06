У Ростовській області дрони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, виникла пожежа – відео

Станом на ранок пожежу було ліквідовано, повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Новошахтинський НПЗ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 6 червня в Ростовській області Росії на Новошахтинському заводі нафтопродуктів спалахнула пожежа після удару безпілотників. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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За його даними, вогонь поширився на площу 50 квадратних метрів. До гасіння було залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки.

Місцева влада зазначила, що загиблих і травмованих внаслідок інциденту нібито немає. О 04:00 за місцевим часом пожежу було ліквідовано, заявив Голубєв.

Тим часом жителі російського регіону публікують у соціальних мережах відео пожежі на заводі.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

ДОВІДКА Новошахтинський завод нафтопродуктів – нафтопереробне підприємство у Ростовській області РФ. Єдиний нафтопереробний завод, що працює у регіоні. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального та прямогонного бензину. Підприємство ввели в експлуатацію у 2009 році. Проєктна потужність – перероблення до 7,5 млн тонн нафти на рік.

13 березня безпілотники ГУР здійснили атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області Росії.

У ніч проти 15 травня українські безпілотники атакували нафтобазу у Пролетарському районі Ростовської області.

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