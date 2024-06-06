В Ростовской области дроны атаковали Новошахтинский нефтезавод, возник пожар – видео

По состоянию на утро пожар был ликвидирован, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев

Новошахтинский НПЗ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 6 июня в Ростовской области России на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар после удара беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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По его данным, огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров. К тушению привлечено около 120 человек и 15 единиц техники.

Местные власти отметили, что погибших и травмированных в результате инцидента якобы нет. В 04:00 по местному времени пожар был ликвидирован, заявил Голубев.

Между тем жители российского региона публикуют в социальных сетях видео пожара на заводе.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

СПРАВКА Новошахтинский завод нефтепродуктов – нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области РФ. Единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в регионе. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива и прямогонного бензина. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году. Проектная мощность – переработка до 7,5 млн тонн нефти в год.

13 марта беспилотники ГУР совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России.

В ночь на 15 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарском районе Ростовской области.

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