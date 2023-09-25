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Генштаб: РФ атакует под Бахмутом и Донецком. ВСУ закрепляются в районе Работино — карта

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 08:09
Генштаб: РФ атакует под Бахмутом и Донецком. ВСУ закрепляются в районе Работино — карта - Фото
Техника ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют в районах Бахмута и временно оккупированного Донецка, Вооруженные Силы Украины закрепляются в районе Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения, под Бахмутом украинские воины отбили атаки в районах Богдановки и Белой Горы, также россияне безуспешно пытались контратаковать у Клещеевки. 

Вблизи Донецка ВСУ отбили атаки около Авдеевки и Марьинки, в районе последнего населенного пункта было 14 попыток неудачных штурмов. 

Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, были отбиты атаки в районе Работино, идет закрепление на занятых рубежах. 
Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов. 

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Дмитрий Гриниченко
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