Генштаб: РФ атакует под Бахмутом и Донецком. ВСУ закрепляются в районе Работино — карта
25.09.2023, 08:09
Техника ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты атакуют в районах Бахмута и временно оккупированного Донецка, Вооруженные Силы Украины закрепляются в районе Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения, под Бахмутом украинские воины отбили атаки в районах Богдановки и Белой Горы, также россияне безуспешно пытались контратаковать у Клещеевки.
Вблизи Донецка ВСУ отбили атаки около Авдеевки и Марьинки, в районе последнего населенного пункта было 14 попыток неудачных штурмов.
Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, были отбиты атаки в районе Работино, идет закрепление на занятых рубежах.
Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов.
- Начальник украинской разведки Кирилл Буданов считает, что россияне уже бросили последние резервы, чтобы сдержать украинское наступление.
- 18 сентября сообщалось, что на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
Читайте также: Потери России. Танки – самый большой показатель за неделю, бронированные машины – за две
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии