Генштаб: РФ атакует под Бахмутом и Донецком. ВСУ закрепляются в районе Работино — карта

Российские оккупанты атакуют в районах Бахмута и временно оккупированного Донецка, Вооруженные Силы Украины закрепляются в районе Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения, под Бахмутом украинские воины отбили атаки в районах Богдановки и Белой Горы, также россияне безуспешно пытались контратаковать у Клещеевки.

Вблизи Донецка ВСУ отбили атаки около Авдеевки и Марьинки, в районе последнего населенного пункта было 14 попыток неудачных штурмов.

Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, были отбиты атаки в районе Работино, идет закрепление на занятых рубежах.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов.

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