Генштаб: РФ атакує під Бахмутом та Донецьком. ЗСУ закріплюються в районі Роботиного — карта
25.09.2023, 08:09
Техніка ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти атакують у районах Бахмута та тимчасово окупованого Донецька, Збройні Сили України закріплюються в районі Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 32 бойові зіткнення, під Бахмутом українські воїни відбили атаки в районах Богданівки та Білої Гори, також росіяни безуспішно намагалися контратакувати поблизу Кліщіївки.
Поблизу Донецька ЗСУ відбили атаки біля Авдіївки та Мар'їнки, в районі останнього населеного пункту було 14 спроб невдалих штурмів.
Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, було відбито атаки у районі Роботиного, йде закріплення на зайнятих рубежах.
Українська авіація завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили два зенітно-ракетні комплекси, чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів.
- Начальник української розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни вже кинули останні резерви, щоб стримати український наступ.
- 18 вересня повідомлялося, що на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
- Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
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