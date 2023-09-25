Генштаб: РФ атакує під Бахмутом та Донецьком. ЗСУ закріплюються в районі Роботиного — карта

Російські окупанти атакують у районах Бахмута та тимчасово окупованого Донецька, Збройні Сили України закріплюються в районі Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 32 бойові зіткнення, під Бахмутом українські воїни відбили атаки в районах Богданівки та Білої Гори, також росіяни безуспішно намагалися контратакувати поблизу Кліщіївки.

Поблизу Донецька ЗСУ відбили атаки біля Авдіївки та Мар'їнки, в районі останнього населеного пункту було 14 спроб невдалих штурмів.



Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, було відбито атаки у районі Роботиного, йде закріплення на зайнятих рубежах.

Українська авіація завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили два зенітно-ракетні комплекси, чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів.

Начальник української розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни вже кинули останні резерви, щоб стримати український наступ.

18 вересня повідомлялося, що на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

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