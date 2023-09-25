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Генштаб: РФ атакує під Бахмутом та Донецьком. ЗСУ закріплюються в районі Роботиного — карта

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25.09.2023, 08:09
Генштаб: РФ атакує під Бахмутом та Донецьком. ЗСУ закріплюються в районі Роботиного — карта - Фото
Техніка ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районах Бахмута та тимчасово окупованого Донецька, Збройні Сили України закріплюються в районі Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 32 бойові зіткнення, під Бахмутом українські воїни відбили атаки в районах Богданівки та Білої Гори, також росіяни безуспішно намагалися контратакувати поблизу Кліщіївки.

Поблизу Донецька ЗСУ відбили атаки біля Авдіївки та Мар'їнки, в районі останнього населеного пункту було 14 спроб невдалих штурмів.


Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, було відбито атаки у районі Роботиного, йде закріплення на зайнятих рубежах.
Українська авіація завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили два зенітно-ракетні комплекси, чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів.

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Дмитро Гриниченко
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