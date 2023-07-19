Генштаб: РФ атакует у Бахмута и Донецка, пытается отбить Новодаровку и Ровнополь — карта
Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, пытаются отбить недавно освобожденные Новодаровку и Ровнополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Вблизи Донецка Силы обороны отбиваются от захватчиков в районах Марьинки и Красногоровки. В районах Ровнополя и Новодаровки, которые были недавно освобождены при наступлении, противник пытался восстановить утраченные позиции, успеха не имел.
Одновременно украинские соединения продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют по армии РФ и ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники и три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, ЗРК, 16 артиллерийских средств на позициях, три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- 18 июля в Минобороны сообщили, что у ВСУ уже есть инициатива на Купянском направлении, а Силы обороны продолжают наступление на южном фланге под Бахмутом.
- В Генштабе сообщили об успехе ВСУ на двух участках фронта во время наступления в направлении Бердянска и Мелитополя на юге.
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