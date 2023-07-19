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Генштаб: РФ атакует у Бахмута и Донецка, пытается отбить Новодаровку и Ровнополь — карта

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 07:19
Генштаб: РФ атакует у Бахмута и Донецка, пытается отбить Новодаровку и Ровнополь — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, пытаются отбить недавно освобожденные Новодаровку и Ровнополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло более 20 боевых столкновений. Украинские воины продолжают сдерживать врага на Купянском направлении.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)
В районе Бахмута ВСУ отбили атаки россиян около Богдановки под плотным огнем артиллерии и авиации. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка Силы обороны отбиваются от захватчиков в районах Марьинки и Красногоровки. В районах Ровнополя и Новодаровки, которые были недавно освобождены при наступлении, противник пытался восстановить утраченные позиции, успеха не имел. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Одновременно украинские соединения продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют по армии РФ и ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники и три — по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, ЗРК, 16 артиллерийских средств на позициях, три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы. 

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Дмитрий Гриниченко
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