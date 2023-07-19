Генштаб: РФ атакует у Бахмута и Донецка, пытается отбить Новодаровку и Ровнополь — карта

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, пытаются отбить недавно освобожденные Новодаровку и Ровнополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло более 20 боевых столкновений. Украинские воины продолжают сдерживать врага на Купянском направлении.





В районе Бахмута ВСУ отбили атаки россиян около Богдановки под плотным огнем артиллерии и авиации.

Вблизи Донецка Силы обороны отбиваются от захватчиков в районах Марьинки и Красногоровки. В районах Ровнополя и Новодаровки, которые были недавно освобождены при наступлении, противник пытался восстановить утраченные позиции, успеха не имел.

Одновременно украинские соединения продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют по армии РФ и ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники и три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, ЗРК, 16 артиллерийских средств на позициях, три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

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